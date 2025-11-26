Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
In Mittweida kam es am späten Dienstagabend zu einem spektakulären Unfall.
In Mittweida kam es am späten Dienstagabend zu einem spektakulären Unfall.
Mittweida
Mittweida: BMW kracht in Baugerüst
Von Dietmar Thomas
In Mittweida kam es in der Nacht zu Mittwoch zu einem spektakulären Unfall. Gegen 23 Uhr verlor der Fahrer eines BMW die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Wagen war stadteinwärts unterwegs, als er plötzlich nach links ausschwenkte, eine Hecke durchbrach und in ein Baugerüst prallte. Alle fünf Insassen blieben unverletzt. Allerdings entstand ein erheblicher Sachschaden. Durch die Beschädigung eines Elektrokastens musste der Energieversorger Envia das betroffene Areal stromlos schalten....
