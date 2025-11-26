Mittweida: BMW kracht in Baugerüst

In Mittweida kam es in der Nacht zu Mittwoch zu einem spektakulären Unfall. Gegen 23 Uhr verlor der Fahrer eines BMW die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Wagen war stadteinwärts unterwegs, als er plötzlich nach links ausschwenkte, eine Hecke durchbrach und in ein Baugerüst prallte. Alle fünf Insassen blieben unverletzt. Allerdings entstand ein erheblicher Sachschaden. Durch die Beschädigung eines Elektrokastens musste der Energieversorger Envia das betroffene Areal stromlos schalten.... Der Wagen war stadteinwärts unterwegs, als er plötzlich nach links ausschwenkte, eine Hecke durchbrach und in ein Baugerüst prallte. Alle fünf Insassen blieben unverletzt. Allerdings entstand ein erheblicher Sachschaden. Durch die Beschädigung eines Elektrokastens musste der Energieversorger Envia das betroffene Areal stromlos schalten....