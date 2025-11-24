Mittweida: Doppelter Feuerwehreinsatz

Ein glimmender Papierstapel und vergessener Topf: Die Feuerwehr in Mittweida hatte am Sonntag alle Hände voll zu tun.

Die Mittweidaer Feuerwehr ist am Sonntag zu zwei Einsätzen ausgerückt. Zuerst war 13.19 Uhr der Löschzug auf die Oststraße zu einer Rauchentwicklung im Keller eines Mehrfamilienhaus alarmiert worden. Ein Trupp mit schwerem Atemschutz fand einen glimmenden Papierstapel vor. Offenbar war versucht worden, den Brand mit einem Pulverlöscher zu...