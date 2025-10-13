Mittweida: Energiewende im Fokus

Mittweida
Das Projekt „Energiewende 360 Grad“ der Envia-M-Gruppe bietet ab Wintersemester 2025/26 tiefere Einblicke in die Energiezukunft. An der Hochschule Mittweida startet eine siebenteilige Vorlesungsreihe. Studenten profitieren von einer praxisnahen Exkursion.
Der Jugendbeirat der Envia-M-Gruppe startet zum Wintersemester 2025/26 das Projekt „Energiewende 360 Grad“. Im Rahmen des Studium Generale an der Hochschule Mittweida wird eine siebenteilige Vorlesungsreihe angeboten, die sich mit wesentlichen Aspekten der Energiewende befasst. Der erste Workshop findet am Donnerstag, 16. Oktober statt....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.