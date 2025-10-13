Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Besuch in einem Umspannwerk soll Praxiswissen vermitteln.
Der Besuch in einem Umspannwerk soll Praxiswissen vermitteln. Bild: Andreas Bauer/Archiv
Mittweida
Mittweida: Energiewende im Fokus
Redakteur
Von Babette Philipp
Das Projekt „Energiewende 360 Grad“ der Envia-M-Gruppe bietet ab Wintersemester 2025/26 tiefere Einblicke in die Energiezukunft. An der Hochschule Mittweida startet eine siebenteilige Vorlesungsreihe. Studenten profitieren von einer praxisnahen Exkursion.

Der Jugendbeirat der Envia-M-Gruppe startet zum Wintersemester 2025/26 das Projekt „Energiewende 360 Grad“. Im Rahmen des Studium Generale an der Hochschule Mittweida wird eine siebenteilige Vorlesungsreihe angeboten, die sich mit wesentlichen Aspekten der Energiewende befasst. Der erste Workshop findet am Donnerstag, 16. Oktober statt....
