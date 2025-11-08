Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Einen Unfall musste die Polizei am Freitag in Mittweida aufnehmen.
Einen Unfall musste die Polizei am Freitag in Mittweida aufnehmen. Bild: Heiko Küverling - stock.adobe.com
Einen Unfall musste die Polizei am Freitag in Mittweida aufnehmen.
Einen Unfall musste die Polizei am Freitag in Mittweida aufnehmen. Bild: Heiko Küverling - stock.adobe.com
Mittweida
Mittweida: Frau nach Verkehrsunfall verletzt
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Fahrerin eines Pkw Smart verletzte sich in Mittweida. Was war da los?

Eine 77-jährige Fahrzeugführerin befuhr am Freitag gegen 13.25 Uhr mit einem Pkw Smart die Leisniger Straße in stadtauswärtige Richtung. Sie wollte auf Höhe der Kreuzung Leisniger Straße / Am Sportplatz nach rechts in die Leisniger Straße einbiegen. Dabei missachtete sie aus bisher ungeklärter Ursache den von links kommenden,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
26.08.2025
1 min.
Zwei Verletzte bei Auffahrunfall in Mittweida
Ein Unfall mit zwei Verletzten hat sich in Mittweida ereignet.
Ein 19-jähriger Opel-Fahrer verursacht in Mittweida einen schweren Unfall. Zwei Menschen werden verletzt, darunter ein Kind. Wie konnte es dazu kommen?
Babette Philipp
08.11.2025
3 min.
Tradition im Erzgebirge: Was Käufer auf einen speziellen Markt lockt
Simone Stein (li.) und ihre Tochter Isabel Schadwill schauten beim Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg vorbei.
Zum zweiten Mal fand der Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg statt. Dieses Mal an einem anderen Ort. Besucher wurden auch dort fündig.
Heike Mann
13:20 Uhr
3 min.
Koalition in Brandenburg sucht Lösung - Kein Krisentreffen
Die SPD/BSW-Koalition mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Vize-Regierungschef Robert Crumbach (BSW) berät über zwei in der BSW-Fraktion umstrittene Medienstaatsverträge (Archivbild).
Weil das BSW im Brandenburger Landtag mehrheitlich gegen zwei Medienstaatsverträge stimmen will, ist die Koalition in einer Krise. Ein Spitzentreffen wird abgesagt. Ist die Kuh damit vom Eis?
14.10.2025
2 min.
Unfall im Erzgebirge: Smart stößt gegen parkenden Lkw – Frau verletzt
Beim Ausparken ist der kleine Smart gegen den stehenden Lkw gestoßen.
Beim Ausparken hat am Dienstagvormittag in Johanngeorgenstadt eine Frau mit ihrem Smart einen parkenden Lkw gerammt.
Niko Mutschmann
13:22 Uhr
3 min.
Philippinen rüsten sich für Supertaifun "Fung-Wong"
Auf der Flucht vor Supertaifun "Fung-Wong" mussten mehr als eine Million Menschen ihre Häuser verlassen.
Nach dem verheerenden Taifun "Kalmaegi" droht den Philippinen ein neuer und noch stärkerer Sturm. Bereits vor seiner Ankunft sorgt "Fung-Wong" für Zerstörung und erste Tote.
Girlie Linao und Laura Almanza, dpa
Mehr Artikel