Mittweida: Frau nach Verkehrsunfall verletzt

Die Fahrerin eines Pkw Smart verletzte sich in Mittweida. Was war da los?

Eine 77-jährige Fahrzeugführerin befuhr am Freitag gegen 13.25 Uhr mit einem Pkw Smart die Leisniger Straße in stadtauswärtige Richtung. Sie wollte auf Höhe der Kreuzung Leisniger Straße / Am Sportplatz nach rechts in die Leisniger Straße einbiegen. Dabei missachtete sie aus bisher ungeklärter Ursache den von links kommenden,...