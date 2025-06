Mittweida im Festivalfieber: 600 Leute feiern beim Campusfestival

Acht Bands haben an zwei Abenden den Technikumplatz gerockt. Doch die Hochschule Mittweida erwartet schon am Freitagabend die nächsten Gäste.

Über 600 Menschen, darunter viele Studenten, haben am Mittwoch- und Donnerstagabend bei Live-Musik von insgesamt acht Bands vor der Bühne auf dem Technikumplatz das Campusfestival gefeiert. Einen Höhepunkt am Mittwochabend bildete der Auftritt von Sängerin Soffie mit ihrem Hit „Für immer Frühling“. Mit Indie-Pop und Rock ging es am...