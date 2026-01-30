MENÜ
Stefan Löwe ist der Geschäftsführer von Regiobus.
Stefan Löwe ist der Geschäftsführer von Regiobus.
Mittweida
Mittweida: ÖPNV-Warnstreik am Montag - was ist mit Regiobus?
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Die Beschäftigten der kommunalen Verkehrsunternehmen in Chemnitz sind am Montag zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen worden. Und Regiobus?

Der Ausstand ist Teil bundesweiter Warnstreiks im kommunalen Nahverkehr. „Wir rechnen damit, dass der ÖPNV am Montag in Chemnitz, Dresden, Leipzig und Zwickau weitgehend stillsteht“, sagte der sächsische Verdi-Verhandlungsführer Paul Schmidt am Freitag der „Freien Presse“. „Das gilt auch für den Schülerverkehr.“
Mehr Artikel