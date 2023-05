Mittweida: Unbekannte zünden Müllcontainer an

Mittweida.

Am Technikumplatz in Mittweida haben Unbekannte in der Nacht zu Montag einen 1100 Liter fassenden Müllcontainer in Brand gesetzt, der sich am Hauptgebäude der Hochschule befand. Der Container brannte vollständig nieder, ein weiterer wurde durch Hitze und Flammen beschädigt, teilt die Polizei mit. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 1500 Euro. Ein weiteres Mal musste die Feuerwehr in Döbeln ausrücken, wo es am Freitagabend im Keller eines Mehrfamilienhauses brannte. Laut Polizei konnten sich die 13 Bewohner in Sicherheit bringen. Nach Ende der Löscharbeiten konnten die Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Das Feuer hat Versorgungsleitungen beschädigt. (jwa)