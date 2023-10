Mittweidaer Kicker möchten von einem "Pflichtsieg-Gerede" nichts wissen

Der SV Germania Mittweida peilt in der Fußball-Landesklasse bei der SG Kesselsdorf den nächsten Dreier an - es wäre der fünfte in Folge. Dagegen würden sich die Altmittweidaer in Meißen schon über einen Punkt freuen.

Vier Siege in Folge, nur 2 Punkte hinter dem Spitzenreiter und Titelfavoriten Nummer 1, Stahl Riesa: Da könnte man meinen, dass das kommende Spiel für Germania Mittweida (6./19 Punkte) bei der SG Kesselsdorf (10./6) in der Fußball-Landesklasse eine reine Formsache ist. "Viele bei uns im Umfeld haben in dieser Woche schon von einem Pflichtsieg... Vier Siege in Folge, nur 2 Punkte hinter dem Spitzenreiter und Titelfavoriten Nummer 1, Stahl Riesa: Da könnte man meinen, dass das kommende Spiel für Germania Mittweida (6./19 Punkte) bei der SG Kesselsdorf (10./6) in der Fußball-Landesklasse eine reine Formsache ist. "Viele bei uns im Umfeld haben in dieser Woche schon von einem Pflichtsieg...