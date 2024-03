Modelleisenbahn in Hainichen: Fahrbetrieb nur noch an diesem Wochenende

Die Ausstellung im Clubhaus am Stadtpark in Hainichen ist noch am Samstag und Sonntag zu sehen. Gebaut wurde auch mit mit Kaffeesatz und Rührstäbchen.

Der Modellbahnverein Striegistalexpress zeigt an diesem Wochenende in seinen Räumen im Clubhaus in Hainichen, Oederaner Straße 6, was auch auf wenig Platz möglich ist. Das beweist Uwe Bachmann aus Chemnitz sogar in der Nenngröße H0: Eine Landschaft mit Tunnel ist sowohl im Sommer als auch im Winter zu sehen.