Mögliche Asylunterkunft: Rechtsextremisten protestieren in Mittweida

Rund 60 Teilnehmer folgten am Mittwochabend dem Aufruf der rechtsextremen "Freien Sachsen". Sie demonstrierten gegen eine Asylunterkunft, für die es noch gar keine konkreten Pläne gibt.

Mittweida. Der "Protestspaziergang" blieb überschaubar: Obwohl die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuften "Freien Sachsen" nicht nur über ihre Kanäle im Internet geworben hatten, sondern auch Flyer in Postkästen in der Stadt verteilt hatten, mobilisierten sie in Mittweida wenige. Für den Mittwochabend hatten sie dazu aufgerufen, gegen ein angeblich bereits geplantes "Asylcontainerdorf" zu demonstrieren.

Rechtsextremistische Flaggen auf dem Mittweidaer Markt

Die Personen, die diesem Aufruf folgten wie auch die Transparente, die zu sehen waren, ähnelten denen auf ähnlichen Kundgebungen wie in Kriebethal oder Rochlitz: Neben Flaggen der "Freien Sachsen" und Slogans wie "Sachsen wehrt sich - Asylflut stoppen" waren auch vereinzelt Fahnen der ebenfalls vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch bewerteten "Identitären Bewegung" zu sehen.

Rund 60 Teilnehmer setzten sich nach Polizeiangaben kurz nach 18 Uhr vom Markt aus in Bewegung - auf eine kurze Runde, wie ein Redner im einsetzenden Nieselregen ankündigte. Laut der Polizei kam es dabei zu keinen Zwischenfällen.

Als Anlass für ihre Versammlung am Abend hatten die "Freien Sachsen" auf die kürzlich bekannt gewordene Information verwiesen, wonach der Landkreis Mittelsachsen eine Bauvoranfrage für eine neue Asylbewerber-Unterkunft in Mittweida gestellt hatte. Angeblich, so die Redebeiträge am Abend, plane er diese bereits - an den Bürgern vorbei im Hintergrund.

Landkreis: Noch keine Entscheidung gefallen

Auf Nachfrage der "Freien Presse" bestätigte der Sprecher der Kreisverwaltung, André Kaiser, aber lediglich die Existenz dieser Bauvoranfrage für ein Unterkunft in Form von Wohncontainern. Ob und wann eine solche Unterkunft tatsächlich in Mittweida in Regie des Landkreises gebaut wird, sei noch nicht entschieden. Zugleich bestätigte er, dass die Bauvoranfrage in Zusammenhang mit Plänen des Landkreises steht, selbst neue Gemeinschaftsunterkünfte für Asylsuchende auf eigenen Liegenschaften zu errichten.

Dabei hatte Landrat Dirk Neubauer (parteilos) auf ein Vorbild im baden-württembergischen Partnerlandkreis Calw verwiesen. Dort betreibt der Landkreis zwölf Gemeinschaftsunterkünfte für mehr als 850 Geflüchtete. Diese zweigeschossigen Gebäude wurden in Holzständerbauweise konzipiert, auf einer Stahlbeton-Bodenplatte wurden die einzelnen Wandelemente aufgesetzt. (jl/niem)