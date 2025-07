Motocross im Supermarkt Mittweida: Gerichtsverhandlung unterbrochen

Ein 56 Jahre alter Mann ist bei Polizei und Justiz bekannt für Beleidigung, Bedrohung bis hin zu Körperverletzung. Die Vorwürfe sind vor Gericht noch nicht geklärt. Bald ist der Mann wieder frei.

Es ist nicht der schwerwiegendste Vorwurfe aus der Anklage, über die am Montagfrüh am Amtsgericht Döbeln verhandelt werden sollte. Aber ein Fall, zu dem sich der Angeklagte selbst vor Gericht äußerte und der öffentliches Aufsehen erregt hat. Mit einer Motocross-Maschine ist ein Mann am 10. Oktober 2024 durch einen Supermarkt in Mittweida...