Motorradunfall in Frankenberg: Auch Zwölfjährige schwer verletzt

In der Stadt Frankenberg endete eine Fahrt abrupt – ein Motorradfahrer und seine zwölfjährige Beifahrerin wurden schwer verletzt.

Ein Motorradfahrer und seine Sozia sind bei einem Verkehrsunfall in Frankenberg schwer verletzt worden. Der 43-jährige Mann war am Samstag auf der innerstädtischen B 180 in Richtung Altenhain unterwegs, als gegen 12.30 Uhr unweit der Einmündung der Eder-Straße zwei Autos verkehrsbedingt halten mussten. Als er die Gefahr erkannte, bremste der...