Motorräder auf gefrorener Talsperre Kriebstein unterwegs: Video sorgt für Kritik und Klicks im Netz

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am Hafen in Kriebstein warnt der Zweckverband mit Schildern vor der Lebensgefahr beim Betreten des Eises auf der Talsperre.
Am Hafen in Kriebstein warnt der Zweckverband mit Schildern vor der Lebensgefahr beim Betreten des Eises auf der Talsperre. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Zwei Motorräder drehten am Samstagabend auf der zugefrorenen Talsperre ihre Runden.
Zwei Motorräder drehten am Samstagabend auf der zugefrorenen Talsperre ihre Runden. Bild: Screenshot/Tom Möbius
Auch wenn die Talsperre in Lauenhain wie ein ruhendes Gewässer wirkt, sagt Talsperren-Geschäftsführer André Singer, gibt es an anderen Stellen Strömungen. Auch durch schwankende Wasserstände und Hohlräume könne das Eis schnell brechen.
Auch wenn die Talsperre in Lauenhain wie ein ruhendes Gewässer wirkt, sagt Talsperren-Geschäftsführer André Singer, gibt es an anderen Stellen Strömungen. Auch durch schwankende Wasserstände und Hohlräume könne das Eis schnell brechen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Ludwig Hilmer ist Professor für Medienwissenschaften an der Fakultät Medien des Hochschule Mittweida. Bis 2023 war er deren Rektor.
Ludwig Hilmer ist Professor für Medienwissenschaften an der Fakultät Medien des Hochschule Mittweida. Bis 2023 war er deren Rektor. Bild: Helmut Hammer/HSMW/Archiv
Jan-Philipp Stein ist Professor für Medienpsychologie an der Technischen Universität Chemnitz.
Jan-Philipp Stein ist Professor für Medienpsychologie an der Technischen Universität Chemnitz. Bild: Jan-Philipp Stein/TU Chemnitz
Am Hafen in Kriebstein warnt der Zweckverband mit Schildern vor der Lebensgefahr beim Betreten des Eises auf der Talsperre.
Am Hafen in Kriebstein warnt der Zweckverband mit Schildern vor der Lebensgefahr beim Betreten des Eises auf der Talsperre. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Zwei Motorräder drehten am Samstagabend auf der zugefrorenen Talsperre ihre Runden.
Zwei Motorräder drehten am Samstagabend auf der zugefrorenen Talsperre ihre Runden. Bild: Screenshot/Tom Möbius
Auch wenn die Talsperre in Lauenhain wie ein ruhendes Gewässer wirkt, sagt Talsperren-Geschäftsführer André Singer, gibt es an anderen Stellen Strömungen. Auch durch schwankende Wasserstände und Hohlräume könne das Eis schnell brechen.
Auch wenn die Talsperre in Lauenhain wie ein ruhendes Gewässer wirkt, sagt Talsperren-Geschäftsführer André Singer, gibt es an anderen Stellen Strömungen. Auch durch schwankende Wasserstände und Hohlräume könne das Eis schnell brechen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Ludwig Hilmer ist Professor für Medienwissenschaften an der Fakultät Medien des Hochschule Mittweida. Bis 2023 war er deren Rektor.
Ludwig Hilmer ist Professor für Medienwissenschaften an der Fakultät Medien des Hochschule Mittweida. Bis 2023 war er deren Rektor. Bild: Helmut Hammer/HSMW/Archiv
Jan-Philipp Stein ist Professor für Medienpsychologie an der Technischen Universität Chemnitz.
Jan-Philipp Stein ist Professor für Medienpsychologie an der Technischen Universität Chemnitz. Bild: Jan-Philipp Stein/TU Chemnitz
Mittweida
Motorräder auf gefrorener Talsperre Kriebstein unterwegs: Video sorgt für Kritik und Klicks im Netz
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dröhnende Motoren auf dem Eis, tausende Likes im Netz: Ein Video von der Kriebsteintalsperre löst Debatten aus. Experten erklären, warum Warnungen nicht jeden bremsen.

Das Video von der zugefrorenen Kriebsteintalsperre polarisiert: Zwei Motorräder rasen trotz Verbotsschildern über das Eis. Auf dem Instagram‑Kanal „Freie Presse Mittweida und Umgebung“ wurde der mit Warneinblendungen versehene Clip seit Sonntag rund 284.000‑mal aufgerufen. Über 8700 Nutzer drückten „Gefällt mir“.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.01.2026
2 min.
Havarie in tschechischer Raffinerie: Was bedeutet das für das Erzgebirge?
Bewohner grenznaher Gemeinden müssen laut Landratsamt mit Geruchsbelästigungen rechnen. Das Chemiewerk Unipetrol bei Litvinov war in der Vergangenheit oft Ursache für Geruchsbelastungen im Raum Olbernhau. Jetzt gibt es Informationen über eine Havarie.
Behörde informiert über mögliche Geruchsbelästigungen. Die soll aber vermutlich zeitversetzt wahrnehmbar sein. Das ist in Litvinov passiert.
Katrin Kablau, Thomas Wittig
28.01.2026
1 min.
Bilder des Tages vom 28.01.2026
 4 Bilder
Von einer feinen Eisschicht überzogen, glitzern Pflanzen im warmen Gegenlicht des Sonnenuntergangs in Brandenburg.
28.01.2026
3 min.
DIW erwartet Wende am Bau – Hoffnung für Wohnungssuchende
Arbeiter auf der Baustelle: Die Branche dürfte 2026 nach Jahren der Krise wieder wachsen (Archivbild)
Höhere Zinsen, gestiegene Kosten: Bauherren haben schwierige Zeiten hinter sich. Nun soll es am Bau wieder aufwärtsgehen, dank Milliarden-Staatsausgaben. Wirtschaftsforscher sehen aber ein Risiko.
25.01.2026
3 min.
Lebensgefährlicher Spaß: Motorradfahrer jagen über gefrorene Talsperre Kriebstein
Zwei Motorräder drehten am Samstagabend auf der zugefrorenen Talsperre ihre Runden.
Ein waghalsiges Manöver sorgt für Aufsehen im Internet: Zwei Motorradfahrer driften über die gefrorene Talsperre in Lauenhain, riskieren dabei ihr Leben – und das anderer.
Manuel Niemann
26.01.2026
3 min.
Motorräder auf dem Stausee: So gefährlich ist das Eis an der Kriebsteintalsperre
Am Steg des Marineclubs in Lauenhain war die Eisdecke am Sonntag 24 Zentimeter dick.
Lebensgefahr, Bußgeld, Ärger mit der Versicherung: Ein Ausflug aufs Eis kann teuer und lebensbedrohlich werden. Warum Zweckverband, Stadt und ein Anwalt jetzt eindringlich warnen.
Manuel Niemann
26.01.2026
4 min.
„Niemand muss Angst um Arbeitsplatz haben“: Kretschmer verteidigt Plan zu Personalabbau und Umstrukturierung in Sachsen
Videobotschaft des Ministerpräsidenten an Sachsens Bedienstete.
Vor einer Woche hat Sachsens CDU/SPD-Regierung eine Reihe von Prüfaufträgen in eigener Sache beschlossen – auch zur „Abschaffung von Beauftragtenposten“. Wie viele gibt es überhaupt?
Tino Moritz
Mehr Artikel