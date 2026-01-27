Motorräder auf gefrorener Talsperre Kriebstein unterwegs: Video sorgt für Kritik und Klicks im Netz

Mittweida
Dröhnende Motoren auf dem Eis, tausende Likes im Netz: Ein Video von der Kriebsteintalsperre löst Debatten aus. Experten erklären, warum Warnungen nicht jeden bremsen.
Das Video von der zugefrorenen Kriebsteintalsperre polarisiert: Zwei Motorräder rasen trotz Verbotsschildern über das Eis. Auf dem Instagram‑Kanal „Freie Presse Mittweida und Umgebung“ wurde der mit Warneinblendungen versehene Clip seit Sonntag rund 284.000‑mal aufgerufen. Über 8700 Nutzer drückten „Gefällt mir“.
