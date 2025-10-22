MPT Präzisionsteile Mittweida: Beschäftigte werfen Geschäftsführung Missmanagement vor

Mittweida
Nach 130 Jahren ist Schluss: Das Traditionsunternehmen MPT in Mittweida ist insolvent. Ehemalige Mitarbeiter prangern Missmanagement, Stillstand und eine Verlagerung der Produktion an.
Einst galt die MPT Präzisionsteile GmbH in Mittweida als Stolz der Stadt, ein „Hidden Champion“, der sich unbemerkt zu einem Marktführer entwickelt hatte. Nun berichten ehemalige Mitarbeiter vom Niedergang – und davon, dass er vermeidbar gewesen wäre. Missmanagement, fehlende Investitionen und ein raues Betriebsklima: Nach der Insolvenz...
