Mutmaßlich linksextreme Angriffe auf Rechte: Wie ein Forensiker aus Mittweida der „Hammerbande“ nachspürt

Ob „Budapest-Komplex“ oder der Fall Maja T.: Dirk Labudde und sein Team rekonstruieren in Mittweida digital Tathergänge und bringen damit mehr Licht in Kriminalfälle, die Schlagzeilen machten.

Ein Professor aus Mittweida steht bei der Aufklärung spektakulärer Kriminalfälle im Mittelpunkt: Dirk Labudde, Forensiker und Bioinformatiker, rekonstruiert mit seinem Team digitale Tatorte, wertet Videos aus und macht sichtbar, was mit bloßem Auge nicht erkennbar ist. Zuletzt arbeiteten sie an Verfahren, die unter den Stichworten...