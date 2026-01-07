MENÜ
  • Mutmaßlich linksextreme Angriffe auf Rechte: Wie ein Forensiker aus Mittweida der „Hammerbande“ nachspürt

Dirk Labudde, Jahrgang 1966, ist Professor Forensik und Bioinformatik an der Hochschule Mittweida.
Dirk Labudde, Jahrgang 1966, ist Professor Forensik und Bioinformatik an der Hochschule Mittweida. Bild: Tomas Rodriguez/Archiv
Der Angeklagte Johann G. beim Prozessauftakt am 25. November gegen ihn und sechs Mitangeklagte in Dresden.
Der Angeklagte Johann G. beim Prozessauftakt am 25. November gegen ihn und sechs Mitangeklagte in Dresden. Bild: Sebastian Kahnert/dpa/Archiv
Ob beim spektakulären Raub einer Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum oder wie hier im November 2023 beim Prozess gegen Gil Ofarim in Leipzig: Professor Dirk Labudde (hier mit seiner Mitarbeiterin Svenja Preuß) hat bereits in einigen Verfahren mitgewirkt, die durch die Medien gingen.
Ob beim spektakulären Raub einer Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum oder wie hier im November 2023 beim Prozess gegen Gil Ofarim in Leipzig: Professor Dirk Labudde (hier mit seiner Mitarbeiterin Svenja Preuß) hat bereits in einigen Verfahren mitgewirkt, die durch die Medien gingen. Bild: Jan Leißner/Archiv
Mittweida
Mutmaßlich linksextreme Angriffe auf Rechte: Wie ein Forensiker aus Mittweida der „Hammerbande“ nachspürt
Redakteur
Von Manuel Niemann
Ob „Budapest-Komplex“ oder der Fall Maja T.: Dirk Labudde und sein Team rekonstruieren in Mittweida digital Tathergänge und bringen damit mehr Licht in Kriminalfälle, die Schlagzeilen machten.

Ein Professor aus Mittweida steht bei der Aufklärung spektakulärer Kriminalfälle im Mittelpunkt: Dirk Labudde, Forensiker und Bioinformatiker, rekonstruiert mit seinem Team digitale Tatorte, wertet Videos aus und macht sichtbar, was mit bloßem Auge nicht erkennbar ist. Zuletzt arbeiteten sie an Verfahren, die unter den Stichworten...
