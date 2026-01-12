MENÜ
  • Nach Anschlag in der Silvesternacht: Bienenzüchter aus Frankenberg fährt trotzdem zur Grünen Woche nach Berlin

Imker Dietmar Uhlemann vor seinem Kleintransporter, der zu Silvester gesprengt wurde. In dieser Woche will er dennoch zur Grünen Woche nach Berlin fahren.
Imker Dietmar Uhlemann vor seinem Kleintransporter, der zu Silvester gesprengt wurde. In dieser Woche will er dennoch zur Grünen Woche nach Berlin fahren. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Imker Dietmar Uhlemann vor seinem Kleintransporter, der zu Silvester gesprengt wurde. In dieser Woche will er dennoch zur Grünen Woche nach Berlin fahren.
Imker Dietmar Uhlemann vor seinem Kleintransporter, der zu Silvester gesprengt wurde. In dieser Woche will er dennoch zur Grünen Woche nach Berlin fahren. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Mittweida
Nach Anschlag in der Silvesternacht: Bienenzüchter aus Frankenberg fährt trotzdem zur Grünen Woche nach Berlin
Redakteur
Von Jan Leißner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Bölleranschlag auf seinen Transporter blickt Imker Uhlemann nach vorn. Der Messe-Stand seines Vereins ist gesichert. Solidarische Imker selbst aus der Schweiz haben sich nach dem Anschlag bei ihm gemeldet.

Nach dem Böller-Anschlag auf den Kleintransporter des Frankenberger Bienenzüchters Dietmar Uhlemann in der Nacht zum Neujahrstag kann der Vereinschef nun wieder nach vorn schauen. Sein Vorhaben, bei der Internationalen Grünen Woche in Berlin mit einem eigenen Stand aufzutreten, ist gesichert. Uhlemann hat sich einen Ersatzauto geliehen und will...
