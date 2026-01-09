Nach Silvesterfrust über Eis und Schnee: Hainichen justiert beim Winterdienst nach

Wütende Facebook-Posts und Handydaueralarm: In Hainichen geriet der neue Winterdienst zum Jahreswechsel massiv in die Kritik. Stadt und Anbieter geloben Besserung und richten einen direkten Draht ein.

Ausgerutscht, der Oberarm gebrochen: Am Silvestertag erwischte es Jennifer Weises Oma auf der Bergstraße – kein guter Start ins neue Jahr. „Sie wollte gegen 10 Uhr nur kurz mit ihrem Chihuahua raus“, sagt die Enkelin. Der Gehweg war abschüssig, weshalb die 86-jährige auf die Straße auswich. In den Vorjahren kein Problem, doch dieses Mal...