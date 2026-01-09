MENÜ
Hainichen am Freitag: Die Hauptstraßen waren geräumt, ein Chaos blieb aus.
Hainichen am Freitag: Die Hauptstraßen waren geräumt, ein Chaos blieb aus. Bild: graf: EHL Media/Dietmar Thomas
Nach einem Anbieterwechsel übernimmt die Leipziger Firma ST Grünbau seit dieser Saison den Winterdienst im Hainichener Stadtgebiet.
Nach einem Anbieterwechsel übernimmt die Leipziger Firma ST Grünbau seit dieser Saison den Winterdienst im Hainichener Stadtgebiet. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Anders in Nebenstraßen: Der Winterdienst könne nicht sofort überall sein, warb Oberbürgermeister Dieter Greysinger um Verständnis.
Anders in Nebenstraßen: Der Winterdienst könne nicht sofort überall sein, warb Oberbürgermeister Dieter Greysinger um Verständnis. Bild: graf: EHL Media/Dietmar Thomas
Hainichen am Freitag: Die Hauptstraßen waren geräumt, ein Chaos blieb aus.
Hainichen am Freitag: Die Hauptstraßen waren geräumt, ein Chaos blieb aus. Bild: graf: EHL Media/Dietmar Thomas
Nach einem Anbieterwechsel übernimmt die Leipziger Firma ST Grünbau seit dieser Saison den Winterdienst im Hainichener Stadtgebiet.
Nach einem Anbieterwechsel übernimmt die Leipziger Firma ST Grünbau seit dieser Saison den Winterdienst im Hainichener Stadtgebiet. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Anders in Nebenstraßen: Der Winterdienst könne nicht sofort überall sein, warb Oberbürgermeister Dieter Greysinger um Verständnis.
Anders in Nebenstraßen: Der Winterdienst könne nicht sofort überall sein, warb Oberbürgermeister Dieter Greysinger um Verständnis. Bild: graf: EHL Media/Dietmar Thomas
Mittweida
Nach Silvesterfrust über Eis und Schnee: Hainichen justiert beim Winterdienst nach
Redakteur
Von Manuel Niemann
Wütende Facebook-Posts und Handydaueralarm: In Hainichen geriet der neue Winterdienst zum Jahreswechsel massiv in die Kritik. Stadt und Anbieter geloben Besserung und richten einen direkten Draht ein.

Ausgerutscht, der Oberarm gebrochen: Am Silvestertag erwischte es Jennifer Weises Oma auf der Bergstraße – kein guter Start ins neue Jahr. „Sie wollte gegen 10 Uhr nur kurz mit ihrem Chihuahua raus“, sagt die Enkelin. Der Gehweg war abschüssig, weshalb die 86-jährige auf die Straße auswich. In den Vorjahren kein Problem, doch dieses Mal...
