Neo Rauchs Meisterschülerin in Mittelsachsen: Frankenberger Freiluftmalerei kehrt zurück

Mandy Kunze aus Leipzig und Frankenberger Künstler stellen am Samstag ihre Staffeleien im Mühlbachtal, in Stadtgalerie und Töpferstube auf.

Wer frische Luft und Freiluftmalerei verbinden möchte, der kommt am Samstag auf seine Kosten. Die Leipziger Malerin Mandy Kunze und einige lokale Künstler stellen von 14 bis 17 Uhr ihre Staffeleien im Mühlbachtal, in der Stadtgalerie und in der benachbarten Töpferstube auf. Gäste können mitmachen, den Malern über die Schultern schauen und...