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Ausstellung Ehrenberg
Ausstellung Ehrenberg Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
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Ausstellung Ehrenberg Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
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Mittweida
Neue Ausstellung in Ehrenberg: Foto-Grafik-Emotionen verbindet analoge Erinnerungen mit digitaler Kunst
Redakteur
Von Julia Czaja
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Monika und Peter Ledig zeigen in der Galerie Girasole, wie digitale Bearbeitung klassische Fotografie bereichert.

In der „Galerie Girasole“ im Rittergut Ehrenberg ist mit „Foto-Grafik-Emotionen“ am Sonntag eine neue Ausstellung eröffnet worden. Die Schau trägt den Untertitel „Eine Reise durch Erfahrungen und Empfindungen“ und zeigt Bilder von Monika und Peter Ledig. Die beiden haben die sie umgebenden Landschaften auf Fotos computergrafisch...
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