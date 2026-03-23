Neue Ausstellung in Ehrenberg: Foto-Grafik-Emotionen verbindet analoge Erinnerungen mit digitaler Kunst

Monika und Peter Ledig zeigen in der Galerie Girasole, wie digitale Bearbeitung klassische Fotografie bereichert.

In der „Galerie Girasole“ im Rittergut Ehrenberg ist mit „Foto-Grafik-Emotionen“ am Sonntag eine neue Ausstellung eröffnet worden. Die Schau trägt den Untertitel „Eine Reise durch Erfahrungen und Empfindungen“ und zeigt Bilder von Monika und Peter Ledig. Die beiden haben die sie umgebenden Landschaften auf Fotos computergrafisch...