Jörg Naumann aus Zschöppichen erforscht das Kriegsende 1945 im Raum Mittweida. Vor ihm Protokolle von Betroffenen und Luftbilder der US-Air-Force.
Jörg Naumann aus Zschöppichen erforscht das Kriegsende 1945 im Raum Mittweida. Vor ihm Protokolle von Betroffenen und Luftbilder der US-Air-Force. Bild: Ingolf Rosendahl
Schützenpanzer der 6. US-Panzerdivision in der Freiberger Straße in Mittweida.
Schützenpanzer der 6. US-Panzerdivision in der Freiberger Straße in Mittweida. Bild: Stadtarchiv Mittweida / Lorenz
Die selbe Stelle an der Freiberger Straße heute: Das Restaurant „Dresdner Hof“ gibt es schon lange nicht mehr.
Die selbe Stelle an der Freiberger Straße heute: Das Restaurant „Dresdner Hof“ gibt es schon lange nicht mehr. Bild: Ingolf Rosendahl
Großer Zuspruch für die Veranstaltung des Heimat- und Geschichtsvereins Mittweida im Ratssaal.
Großer Zuspruch für die Veranstaltung des Heimat- und Geschichtsvereins Mittweida im Ratssaal. Bild: Ingolf Rosendahl
Mittweida
Neue Kapitel in der Geschichte des Kriegsendes 1945 im Raum Mittweida
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Einen bewegenden Vortrag zum Kriegende 1945 im Raum Mittweida erlebten am Samstag knapp 100 Besucher im Rathaus. Referent Jörg Naumann zog die Gäste mit neuen Zeitzeugen-Protokollen in seinen Bann.

Die Geschichte des Kriegsendes in und um Mittweida muss nicht umgeschrieben werden. Aber sie hat dank Jörg Naumann neue Kapitel. „Wir haben das Thema vor Jahren schon einmal vorgestellt“, sagte der Stadtrat und Geschichtsbegeisterte zum Anfang seines gut 90-minütigen Vortrages. „Aber es gibt neue Zeitzeugen und bisher unbekannte Protokolle...
