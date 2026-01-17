Neue Kapitel in der Geschichte des Kriegsendes 1945 im Raum Mittweida

Einen bewegenden Vortrag zum Kriegende 1945 im Raum Mittweida erlebten am Samstag knapp 100 Besucher im Rathaus. Referent Jörg Naumann zog die Gäste mit neuen Zeitzeugen-Protokollen in seinen Bann.

Die Geschichte des Kriegsendes in und um Mittweida muss nicht umgeschrieben werden. Aber sie hat dank Jörg Naumann neue Kapitel. „Wir haben das Thema vor Jahren schon einmal vorgestellt“, sagte der Stadtrat und Geschichtsbegeisterte zum Anfang seines gut 90-minütigen Vortrages. „Aber es gibt neue Zeitzeugen und bisher unbekannte Protokolle...