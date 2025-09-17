Neuer Augenarzt in Mittweida: Itay Shahar öffnet mit internationaler Erfahrung und jungem Team seine Praxis am Markt

Mittweida
Die Augenarztpraxis ist Teil eines MVZ-Verbunds, der auf junge Ärzte und moderne Technik in Wohnortnähe setzt. Die ersten Tage zeigten, das ist in der Region gefragt. Nimmt die Praxis noch Patienten auf?
Der erste Ansturm ist gemeistert: Seit Anfang September behandelt Itay Shahar als neuer Facharzt Patienten in der frisch eröffneten Praxis der Viselle Augenzentren GmbH im Ferdinand-Pester-Haus am Markt.
