Neujahrsempfang in Mittweida: Der Abend in Bildern

Es ist das gesellschaftliche Ereignis in Mittweida, der Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters. 800 Einladungen waren verschickt worden, rund 400 Rückmeldungen hatte das Rathaus bekommen. Doch fast 600 Gäste kamen schließlich am Freitagabend in der Mehrzweckhalle am Schwanenteich zusammen, um das neue Jahr zu begrüßen, auf Erfolge zu blicken... Es ist das gesellschaftliche Ereignis in Mittweida, der Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters. 800 Einladungen waren verschickt worden, rund 400 Rückmeldungen hatte das Rathaus bekommen. Doch fast 600 Gäste kamen schließlich am Freitagabend in der Mehrzweckhalle am Schwanenteich zusammen, um das neue Jahr zu begrüßen, auf Erfolge zu blicken...