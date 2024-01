Neujahrskonzert in Hainichen ausverkauft: Wo es dennoch Karten gibt

Das Gastspiel der Mittelsächsischen Philharmonie am Sonntag im Festsaal „Goldener Löwe“ ist ausverkauft. Für zwei Termine in anderen Städten sind jedoch noch Karten zu haben.

Das Neujahrskonzert der Mittelsächsischen Philharmonie am Sonntag in Hainichen ist nun komplett ausverkauft. Gut 280 Zuhörer werden in dem im Stil des Neorokoko erbauten Festsaal „Goldener Löwe“ in Hainichen dabei sein. Auch für die anderen Konzerttermine ist die Nachfrage groß. Für den Donnerstag, 19.30 Uhr im Kulturforum...