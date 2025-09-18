Niederstriegis: Vortrag und Jazzkonzert zum Kirchenjubiläum

Mittweida
Sowas hat man nicht alle Tage: Die Dorfkirche Niederstriegis hat jetzt 175-jähriges Jubiläum. Das wird groß gefeiert.
Am Wochenende feiert die Kirchgemeinde Roßwein-Niederstriegis 175-jähriges Jubiläum der Dorfkirche Niederstriegis. Der klassizistische Kirchenbau wurde 1849/50 nach Plänen des Baumeisters Christian-Friedrich Uhlig errichtet und 1850 geweiht. Es ist eine von 14 Kirchen des Baumeisters in der Region um Chemnitz.
