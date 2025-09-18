Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Heiko Jadatz ist Pfarrer in Niederstriegis.
Heiko Jadatz ist Pfarrer in Niederstriegis. Bild: Doreen Klingenberg/Archiv
Heiko Jadatz ist Pfarrer in Niederstriegis.
Heiko Jadatz ist Pfarrer in Niederstriegis. Bild: Doreen Klingenberg/Archiv
Mittweida
Niederstriegis: Vortrag und Jazzkonzert zum Kirchenjubiläum
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sowas hat man nicht alle Tage: Die Dorfkirche Niederstriegis hat jetzt 175-jähriges Jubiläum. Das wird groß gefeiert.

Am Wochenende feiert die Kirchgemeinde Roßwein-Niederstriegis 175-jähriges Jubiläum der Dorfkirche Niederstriegis. Der klassizistische Kirchenbau wurde 1849/50 nach Plänen des Baumeisters Christian-Friedrich Uhlig errichtet und 1850 geweiht. Es ist eine von 14 Kirchen des Baumeisters in der Region um Chemnitz.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:24 Uhr
4 min.
Auf Kane ist Verlass: FC Bayern siegt zum Oktoberfest-Start
Harry Kane war nicht nur vom Punkt treffsicher.
Drei Tore von Harry Kane bescheren der neu formierten Münchner Mannschaft drei Punkte gegen Hoffenheim. Der HSV jubelt über das erste Tor und den ersten Sieg. Leipzig gewinnt im Spätspiel gegen Köln.
07:00 Uhr
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
20:41 Uhr
4 min.
Leipzigs Aufsteiger-Serie hält auch gegen Köln
Assan Ouedraogo (M, RB Leipzig) bejubelt bei seinem Startelf-Debüt auch sein Tor-Debüt im RB-Trikot.
Mit dem dritten Sieg in Serie hat RB Leipzig das 0:6 von München zum Auftakt endgültig verarbeitet. Gegen Köln setzt RB eine Langzeit-Serie fort. Ein schon aussortierter Profi wird besonders begrüßt.
Frank Kastner, dpa
21.08.2025
3 min.
Ort an der Striegis holt sich TV-Show: Moderator Peter Imhof wird zur „Goldmarie“
Peter Imhof (3.v.r.) spielte in einem Stück der Abteilung Männertanz mit.
Der SV Grün-Weiß Niederstriegis feiert sein 75-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum kommt auch der Rundfunk mit großer Liveshow. TV-Gesicht Peter Imhof testete die Vereinsangebote schon vorab.
Erik-Holm Langhof
31.08.2025
1 min.
So wurden die Einwohner von Niederstriegis zu Stars
Aus Anlass von 75 Jahren SV Grün-Weiß sendete der MDR live aus Niederstriegis .
Kamera an – so hieß es Freitagabend beim SV Grün-Weiß Niederstriegis. Der Verein feierte sein 75-jähriges Bestehen. Und zwar live und in Farbe im TV.
Ingolf Rosendahl
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
Mehr Artikel