Niederstriegis: Vortrag und Jazzkonzert zum Kirchenjubiläum

Sowas hat man nicht alle Tage: Die Dorfkirche Niederstriegis hat jetzt 175-jähriges Jubiläum. Das wird groß gefeiert.

Am Wochenende feiert die Kirchgemeinde Roßwein-Niederstriegis 175-jähriges Jubiläum der Dorfkirche Niederstriegis. Der klassizistische Kirchenbau wurde 1849/50 nach Plänen des Baumeisters Christian-Friedrich Uhlig errichtet und 1850 geweiht. Es ist eine von 14 Kirchen des Baumeisters in der Region um Chemnitz.