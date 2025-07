Patent aus Mittweida geht in chinesischem Großraumflugzeug an den Start

Der Flugzeugteilehersteller Cotesa wird Karbonteile für ein neues Modell liefern. Zugleich erwartet die Firma mit zwei Werken in Mittelsachsen mehr Aufträge von Airbus. Chancenreich erscheint eine weitere Neuentwicklung.

Chinas Luftfahrtkonzern Comac will mit dem neuen Langstrecken-Großraumflugzeug C929 in den nächsten drei Jahren an den Start gehen. Was auf den ersten Blick nur für Beobachter internationaler Märkte interessant erscheint, findet auch in Mittweida Beachtung. Denn der hier ansässige Hersteller von Faserverbundbauteilen, die Cotesa GmbH,...