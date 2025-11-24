Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Seit Tagen geschlossen: Penny-Markt Am alten Kino in Frankenberg.
Seit Tagen geschlossen: Penny-Markt Am alten Kino in Frankenberg. Bild: Ingolf Rosendahl
Seit Tagen geschlossen: Penny-Markt Am alten Kino in Frankenberg.
Seit Tagen geschlossen: Penny-Markt Am alten Kino in Frankenberg. Bild: Ingolf Rosendahl
Mittweida
Penny schließt auf unbestimmte Zeit Markt in Frankenberg
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Tagen stehen Kunden des Penny-Marktes Am alten Kino in Frankenberg vor verschlossener Tür. Was ist da los?

Auf Anfrage der „Freien Presse“ bestätigte Anja Schwerdtfeger, Assistenz der Geschäftsleitung der Penny-Region Ost, die Schließung des Marktes in Frankenberg. „Im Rahmen einer routinemäßigen Untersuchung des Gebäudes, in dem Penny Mieter ist, wurden am 20. November statische Auffälligkeiten festgestellt“, teilte Anja Schwerdtfeger...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.11.2025
5 min.
Harmlos oder nicht? Wenn Füße oder Hände einschlafen
Einmal gut strecken! Im Normalfall erledigt sich das Problem eingeschlafener Hände oder Füße dadurch.
Nachts komisch gelegen, zu lange im Schneidersitz gesessen oder die Hand blöd abgestützt: Plötzlich fühlt sich das Bein taub an oder der Arm kribbelt. Meist kein Grund zur Sorge - aber manchmal doch.
Katja Sponholz, dpa
16:00 Uhr
4 min.
Sieben gute Gründe für den Besuch des Frankenberger Weihnachtsmarktes
Kerstin Stief verkaufte im Vorjahr in Frankenberg erzgebirgisches Kunsthandwerk.
Vorfreude ist die schönste. Doch wenn es endlich los geht, ist es unvergleichlich. Der Frankenberger Weihnachtsmarkt findet vom 5. bis 7. Dezember statt. Und darauf können sich die Besucher freuen.
Ingolf Rosendahl
24.11.2025
3 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die aktive Auer Fanszene hat sich öffentlich noch nicht dazu geäußert.
Paul Steinbach
24.11.2025
4 min.
Zwickauer Weihnachtsmarkt hat begonnen – was müssen Besucher für Roster und Glühwein bezahlen?
Heike Volklandt reicht eine Zwickauer Brühlette für 3,50 Euro über den Tresen. Außerdem verkauft sie Roster und Frikadellen.
Seit Montag haben die mehr als 100 Buden geöffnet. Mit welchen Ausgaben für Speisen und Getränke müssen Besucher rechnen? Ein Vergleich mit den Preisen des Vorjahres.
Johannes Pöhlandt
25.11.2025
3 min.
Santa KI: Geschenkideen vom Chatbot
Das ist es! - Brainstorming mit einem Chatbot kann den Durchbruch bei "Geschenk-Blockaden" bringen.
Künstliche Intelligenz als Weihnachtshelfer: Mit nur wenigen Angaben bekommt man mehr oder weniger überraschende Geschenkideen – aber Vorsicht bei Backmischungen und Datenschutz!
22.10.2025
4 min.
Verwunderung am Fichtelberg: Schnäppchenmarkt plötzlich leer
Der Markt in Oberwiesenthal wurde überraschend geschlossen und leer geräumt.
Nachdem sich „Penny“ 2021 zurückgezogen hatte, waren die Oberwiesenthaler froh, als vor knapp zwei Jahren ein neuer Markt in dem Gebäude eröffnete. Umso überraschter sind sie davon, was nun passierte.
Kjell Riedel
Mehr Artikel