Penny schließt auf unbestimmte Zeit Markt in Frankenberg

Mittweida
Seit Tagen stehen Kunden des Penny-Marktes Am alten Kino in Frankenberg vor verschlossener Tür. Was ist da los?
Auf Anfrage der „Freien Presse“ bestätigte Anja Schwerdtfeger, Assistenz der Geschäftsleitung der Penny-Region Ost, die Schließung des Marktes in Frankenberg. „Im Rahmen einer routinemäßigen Untersuchung des Gebäudes, in dem Penny Mieter ist, wurden am 20. November statische Auffälligkeiten festgestellt“, teilte Anja Schwerdtfeger...
