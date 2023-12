Pfiffige Speisen, bunte Tassen: Hainichens Weihnachtsmarkt-Höhepunkte

Immer am dritten Adventswochenende ist in Hainichen Weihnachtsmarkt. Viele Vereine sind mit eigenen Buden präsent. Programme und Angebote gibt es auch im Rathaus, Tuchmacherhaus, Archiv und „Goldenem Löwen“. Was sollte man keinesfalls verpassen?

Seit Montag wird der Weihnachtsmarkt in Hainichen aufgebaut, der Bauhof hat dabei viele Unterstützer. Obwohl nun nicht mit Schnee zu rechnen ist, freut sich Oberbürgermeister Dieter Greysinger (SPD) ganz besonders auf „seinen“ Weihnachtsmarkt, nachdem er in den vergangenen Tagen schon Freiberg, Chemnitz, Annaberg, Frankenberg und Mittweida... Seit Montag wird der Weihnachtsmarkt in Hainichen aufgebaut, der Bauhof hat dabei viele Unterstützer. Obwohl nun nicht mit Schnee zu rechnen ist, freut sich Oberbürgermeister Dieter Greysinger (SPD) ganz besonders auf „seinen“ Weihnachtsmarkt, nachdem er in den vergangenen Tagen schon Freiberg, Chemnitz, Annaberg, Frankenberg und Mittweida...