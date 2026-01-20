Polarlichter tanzen über Mittelsachsen: Feuerwerk am Nachthimmel

Ein spektakuläres Feuerwerk hat am Montagabend für besondere Aufnahmen gesorgt. Schon mit bloßem Auge gut zu sehen waren spektakuläre Polarlichter über der Region Freiberg-Flöha-Mittweida-Rochlitz.

Polarlichter haben den Nachthimmel über Mittelsachsen wie in vielen Regionen Deutschlands zu Wochenbeginn in spektakuläre Farben getaucht. Am späten Montagabend hielt es Fotografen und Schaulustige nicht mehr im Haus, als der Nachthimmel rot und grün schimmerte und Polarlicht-Apps auf den Smartphones Alarm schlugen. Ein starker Sonnensturm...