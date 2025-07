Politikerin erzählt Märchen: Warum Schneewittchen von der Ostsee nach Kriebstein kam

Zur Burg der Märchen in Kriebstein war Maria Euchler kostümiert und voller Elan dabei. Für den Mittelsächsischen Kultursommer meistert die Bürgermeisterin nicht nur diesen Auftritt.

Man kennt sie als Blondine: im Rathaus, im Kreistag und auch als Tennisspielerin. Doch auch mit schwarzem Haar - in diesem Fall mit einer Perücke - weiß Kriebsteins Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler) zu überzeugen. Am Sonntag unterstützte sie das Team des Mittelsächsischen Kultursommers (Miskus) zum Fest der Burg der Märchen in...