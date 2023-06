Polizei fesselt Betrunkenen in Hainichen - 32-Jähriger verletzt

Hainichen.

Ein 32-jähriger Mann, der am Dienstag in Hainichen Widerstand gegen Polizeibeamte leistete, hat leichte Verletzungen erlitten. Das berichtete die Polizei. Beamte waren gegen 20.50 Uhr an die Äußere Gerichtsstraße gerufen worden. Dort war ein Disput zwischen einer Gruppe und dem 32-Jährigen im Gange. Der Mann flüchtete. Die Beamten stoppten ihn und wollte die Personalien feststellen. Der alkoholisierte Mann sei jedoch aggressiv und beleidigend geworden. Er habe sich widersetzt. Ihm wurden Handfesseln angelegt, wobei er sich die leichten Verletzungen zuzog. In der Hosentasche des 32-Jährigen hatten Beamte noch eine geringe Menge Cannabis gefunden. Ein Rettungsdienst brachte den Mann zur Untersuchung in ein Krankenhaus. (lk)