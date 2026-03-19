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Der Ephoralchor Leisnig – hier in der Wechselburger Basilika.
Der Ephoralchor Leisnig – hier in der Wechselburger Basilika. Foto: Jens Petzl
Der Ephoralchor Leisnig – hier in der Wechselburger Basilika.
Der Ephoralchor Leisnig – hier in der Wechselburger Basilika. Foto: Jens Petzl
Mittweida
Premiere in Altmittweida: Chorgesang und Orgelspiel in der Dorfkirche
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
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Mit einem Programm zur Passion laden der Ephoralchor Leisnig und Kantorin Christiane Sander ein. Der Eintritt ist frei.

Für den Ephoralchor Leisnig ist der Auftritt am 21. März ab 16 Uhr in der Dorfkirche Altmittweida eine Premiere. Die Sängerinnen und Sängern verschiedener Kirchgemeinden sind erstmals in dem Gotteshaus zu Gast, sagte Jens Petzl, Chormitglied und Kantor der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde Rochlitz-Wechselburg. Das Programm ist an eine...
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