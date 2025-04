Problemhaus wird abgerissen: Wann ist die Marktstraße in Hainichen wieder frei?

Der Abriss des Hauses im Zentrum von Hainichen ist im vollen Gange. Allerdings muss dabei der Giebel am Nachbargebäude gesichert werden.

Dach und Obergeschoss sind schon komplett abgetragen - viel steht nicht mehr vom „Problemhaus“ in der Marktstraße in Hainichen, das eigentlich die Adresse Am Damm 1 hat. „Es geht derzeit gut voran“, bestätigt Thomas Böhme, der Leiter des Bau- und Ordnungsamtes der Stadt. „Bei jeder Etage muss aber der Giebel zum Nachbarhaus gesichert...