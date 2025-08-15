Resonance Sachsenburg: Im Freibad geht der Rave ab

Badespaß, elektronische Musik und Lichtinstallationen - all das soll am Samstag in Sachsenburg für eine magische Nacht sorgen. Und es geht um die Erinnerung an einen legendären Chemnitzer Club.

„Packt eure Handtücher und Badesachen ein – lasst uns bei Sonne, kühlen Drinks und treibenden Beats die alten Zeiten feiern und neue Erinnerungen schaffen", das sagen die Organisatoren des Resonance Open Air, das Samstag im Freibad Sachsenburg über die Bühne geht.