Ringethal bei Mittweida hat eine Spezialität: Kalabrische Orangen, frisch vom Baum

Die kalabrische Cooperative Nelson Mandela verkauft in immer mehr mittelsächsischen Orten erntefrische Zitrusfrüchte, Olivenöl und mehr. Dahinter steckt auch eine Alternative zur Mafia.

In Gioiosa Ionica ist Erntezeit: Orangen, Mandarinen, Zitronen, Zitronatzitronen, Bergamotten. Das Örtchen liegt am Ballen des italienischen Stiefels nahe dem Ionischen Meer. Bis nach Ringethal sind es rund 2000 Kilometer. Doch was hat das kalabrische Dorf mit dem Dörfchen bei Mittweida zu tun?