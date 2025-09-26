Rochlitzer Straße in Mittweida: Austausch des Pflasters verschiebt sich ins nächste Jahr

Zwischen Poststraße und Technikumplatz ist nochmals eine komplette Sperrung geplant. Denn die Steine müssen wegen Mängeln wieder raus.

Ein Teil der Rochlitzer Straße in Mittweida wird für Arbeiten am Pflaster wieder für einen längeren Zeitraum gesperrt – nur nicht mehr dieses Jahr. Darüber hat Oberbürgermeister Ralf Schreiber (CDU) im Stadtrat informiert.