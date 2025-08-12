Rollschuhbahn wird zur Bühne: Neuer Ortsverein holt Vereine in Kriebethal ins Rampenlicht

Mittweida
Mit Rollschuh, Feuerwehrschlauch oder Glitzertattoo: Das erste Fest der Vereine zeigt, wie bunt und engagiert die Gemeinde ist. Dafür sorgt auch ein Neuzugang in der Vereinswelt aus Kriebethal.
Es begann mit einer simplen Idee: mehr Miteinander, mehr Sichtbarkeit für das, was ehrenamtlich in Kriebethal und Umgebung geleistet wird. Das steckt hinter dem Fest der Vereine, das am kommenden Samstag Premiere feiert. Dafür haben das junge Vorstandsteam und der Ortsverein Kriebethal in den vergangenen Monaten organisiert, geplant und...
