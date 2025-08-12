Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Daniel Postelt (l.) und Michele Helaß sind im Vorstand des neu gegründeten Ortsvereins Kriebethal e.V.
Daniel Postelt (l.) und Michele Helaß sind im Vorstand des neu gegründeten Ortsvereins Kriebethal e.V.
Mittweida
Rollschuhbahn wird zur Bühne: Neuer Ortsverein holt Vereine in Kriebethal ins Rampenlicht
Redakteur
Von Manuel Niemann
Mit Rollschuh, Feuerwehrschlauch oder Glitzertattoo: Das erste Fest der Vereine zeigt, wie bunt und engagiert die Gemeinde ist. Dafür sorgt auch ein Neuzugang in der Vereinswelt aus Kriebethal.

Es begann mit einer simplen Idee: mehr Miteinander, mehr Sichtbarkeit für das, was ehrenamtlich in Kriebethal und Umgebung geleistet wird. Das steckt hinter dem Fest der Vereine, das am kommenden Samstag Premiere feiert. Dafür haben das junge Vorstandsteam und der Ortsverein Kriebethal in den vergangenen Monaten organisiert, geplant und...
