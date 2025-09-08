Rosengarten-Tierbestattung bringt Tierkrematorium nach Roßwein: Bauarbeiten starten

Mittweida
In Mittelsachsen entsteht das erste Tierkrematorium. Das Unternehmen Rosengarten investiert Millionen in die Anlage, in der auch Pferde eingeäschert werden können. Wie weit ist das Vorhaben gediehen?
Sie heißen Emma, Amy oder Cliff. Sie haben Fell, wedeln freudig mit dem Schwanz, wenn ihre Besitzer nach Hause kommen, oder schmiegen sich schnurrend an sie. 2024 lebten schätzungsweise 16 Millionen Katzen und zehn Millionen Hunde in deutschen Haushalten. Das heißt, dass fast die Hälfte aller Haushalte mindestens ein Haustier hat. Weil diese...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.