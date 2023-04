Rossauer Ehrenamtler für Engagement geehrt

Das Ehrenbuch der Gemeinde Rossau ist um zwei Namen reicher. Die Gemeinderätin Regina Ranft und Volker Lippe vom Geschichtsverein sind die ersten Rossauer, die in diesem Jahr in einer öffentlichen Sitzung des Gemeinderates mit Ehrenurkunden und Einträgen in das Buch ausgezeichnet wurden. Die Gemeinde bedanke sich damit bei ihnen für ihr...