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Mehr Auswahl finden die Kunden künftig im „enerBiO-Sortiment“.
Mehr Auswahl finden die Kunden künftig im „enerBiO-Sortiment“. Symbolfoto: Dirk Rossmann GmbH
Mehr Auswahl finden die Kunden künftig im „enerBiO-Sortiment“.
Mehr Auswahl finden die Kunden künftig im „enerBiO-Sortiment“. Symbolfoto: Dirk Rossmann GmbH
Mittweida
Rossmann Frankenberg: Neu gestaltete Filiale öffnet länger
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
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Am Samstag ist es soweit: Die neu gestaltete Filiale der Drogeriekette an der Frankenberger Schlossstraße ist wieder für die Kunden da. Es gibt einige Neuheiten.

Nicht wenige Frankenberger wunderten sich: Ausgerechet ihre Filale des Drogeriemarktes Rossmann wird in diesen Tagen umgebaut. Dabei ist der Markt an der Ecke Schlosstraße und Winklerstraße mit eingenem Kundenparkplatz noch gar nicht so alt. Sogar moderne Selbstbedienungskassen waren hier vor der baubedingten Schließung bereits zu finden und am...
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