Roßwein: E-Bike-Fahrer nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Ein Auto ist mit einem E-Bike in Roßwein zusammengestoßen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, fuhr am Donnerstagfrüh, gegen 5.20 Uhr, der 23-jährige Fahrer eines E-Bikes nach dem derzeitigen Kenntnisstand ohne Licht auf der Straße An der Hauptstraße aus Richtung Niederstriegis in Richtung Hohenlauft. Gleichzeitig war ein Pkw Toyota auf der Straße Hohenlauft in Richtung Littdorf unterwegs. An der Kreuzung An der Hauptstraße/Hohenlauft kam es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen, informierte die Polizei weiter. Der 23-Jährige stürzte dadurch und zog sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand schwere Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8500 Euro. (fp)