Rund 250 Einsatzkräfte proben Ernstfall in Mittelsachsen

In Großweitzschen bei Döbeln haben am Samstag etwa 250 Einsatzkräfte, unter anderem von Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz, gemeinsam geübt. Geprobt wurden Szenarien, die jederzeit drohen können - auch in Mittelsachsen.

