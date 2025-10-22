Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Baumesse zog viele Besucher ins historische Kloster Buch.
Die Baumesse zog viele Besucher ins historische Kloster Buch. Bild: Landratsamt Mittelsachsen
Mittweida
Rund 400 Interessierte bei Baumesse im historischen Kloster Buch
Redakteur
Von Stephan Lorenz
Im Kloster Buch in Leisnig stand das Bauen im Mittelpunkt der Vorträge und Gespräche

Im historischen Kloster Buch in Leisnig stand am vergangenen Wochenende das mittelsächsische Bauhandwerk im Fokus: Im Rahmen der Mittelsächsischen Bautage der Nestbau‐Zentrale fand dort eine Messe statt. Mehr als 400 Bauinteressierte besuchten die Veranstaltung, kamen mit den Unternehmen ins Gespräch, informierten sich zu nachhaltigen...
