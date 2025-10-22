Rund 400 Interessierte bei Baumesse im historischen Kloster Buch

Mittweida
Im Kloster Buch in Leisnig stand das Bauen im Mittelpunkt der Vorträge und Gespräche
Im historischen Kloster Buch in Leisnig stand am vergangenen Wochenende das mittelsächsische Bauhandwerk im Fokus: Im Rahmen der Mittelsächsischen Bautage der Nestbau‐Zentrale fand dort eine Messe statt. Mehr als 400 Bauinteressierte besuchten die Veranstaltung, kamen mit den Unternehmen ins Gespräch, informierten sich zu nachhaltigen...
