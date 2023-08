Sächsisches Erntedankfest: Mittweida wird zum Gastgeber für das zweitgrößte Volksfest im Freistaat

Mittweida wird im kommenden Jahr das zweitgrößte Sächsische Volksfest ausrichten. Das kündigte Staatsminister Thomas Schmidt am Mittwochmorgen in der Stadt an. Mittweida folgt dabei Frohburg, wo das Fest mit durchschnittlich 50.000 Besuchern im September stattfindet.

Mittweida. Mittweida richtet im kommenden Jahr das Sächsische Erntedankfest aus. Das gab Staatsminister Thomas Schmidt (CDU) am Mittwochmorgen gemeinsam mit dem Geschäftsführer des Sächsischen Landeskuratoriums Ländlicher Raum, Marko Klimann, bei einem Besuch in der Stadt bekannt.

"Mit der 800-jährigen Geschichte, dem attraktiven Stadtzentrum und der Lebendigkeit eines modernen Hochschulstandorts besitzt die Stadt beste Voraussetzungen für ein tolles Volksfest", sagte Staatsminister Schmidt.

"Die Hochschulstadt Mittweida freut sich Ausrichter des 25. Landeserntedankfestes im Jahr 2024 zu werden", sagte Mittweidas Oberbürgermeister Ralf Schreiber (CDU). "In unserer ländlichen Region ist es wichtig, die Produktion in den verschiedenen landwirtschaftlichen Bereichen in den Fokus des Interesses zu rücken. Sowohl die Präsentation der Erzeugnisse als auch der individuelle Austausch der Fachkräfte werden hier im Mittelpunkt stehen", kündigte er an. "Durch die zahlreichen Anknüpfungspunkte zur Wissenschaft sieht sich die Stadt Mittweida mit ihrer Hochschule als geeigneter Ausrichter des Festes. Wir danken dem Sächsischen Staatsministerium für Regionalentwicklung und dem Landeskuratorium Ländlicher Raum e. V. für die Vergabe des Festes an unsere Stadt."

Mit durchschnittlich 50.000 Besuchern ist das Landeserntedankfest das zweitgrößte landesweite Volksfest - nach dem "Tag der Sachsen", den Mittweida im Jahr 2009 ausrichtete. In diesem Jahr findet es vom 22. bis 24. September in Frohburg (Landkreis Leipzig) statt. In Mittweida ist es vom 27. bis 29. September 2024 geplant. Mit 30.000 bis 40.000 Besuchern rechne die Stadt, sagte Schreibe, auf ein zusätzliches Altstadtfest werde aufgrund des Termins im kommenden Jahr einmalig verzichtet. (niem) Mehr dazu finden Sie an dieser Stelle in Kürze.