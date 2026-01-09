Schnee und heftiger Wind in Mittelsachsen: Das sind die aktuellen Entwicklungen

Regiobus, Schulen, Autofahrer: Sturmtief Elli zieht mit Sturm und Schnee über Deutschland. Wie sieht es am frühen Freitagmorgen in der Region Freiberg-Flöha-Mittweida-Rochlitz aus?

Es schneit und schneit, ein Ende der weißen Pracht scheint es nicht zu geben. Doch in Mittelsachsen sieht es so aus, als würde es nicht so schlimm werden wie befürchtet. Möglicherweise haben die Warnungen dazu geführt, dass sich viele Mittelsachsen auf die Wetterlage eingestellt haben.