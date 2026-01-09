MENÜ
Wegen der Schneemengen sind Streu- und Räumfahrzeuge unterwegs. Doch in Mittelsachsen ist die Lage ruhig.
Wegen der Schneemengen sind Streu- und Räumfahrzeuge unterwegs. Doch in Mittelsachsen ist die Lage ruhig. Bild: Moritz Frankenberg/dpa
Der Freiberger Obermarkt gleicht am frühen Freitagmorgen einem Wintermärchen.
Der Freiberger Obermarkt gleicht am frühen Freitagmorgen einem Wintermärchen. Bild: Simone Le
Im Frankenberger Ortsteil Sachsenburg hat es mehrere Zentimeter Neuschnee gegeben. Gut zu sehen sind die Schneeverwehungen.
Im Frankenberger Ortsteil Sachsenburg hat es mehrere Zentimeter Neuschnee gegeben. Gut zu sehen sind die Schneeverwehungen. Bild: Erik Frank Hoffmann
In ganz Mittelsachsen sind die Räumfahrzeuge derzeit unterwegs.
In ganz Mittelsachsen sind die Räumfahrzeuge derzeit unterwegs. Bild: Erik Frank Hoffmann
Update
Mittweida
Schnee und heftiger Wind in Mittelsachsen: Das sind die aktuellen Entwicklungen
Redakteur
Von Julia Czaja
Regiobus, Schulen, Autofahrer: Sturmtief Elli zieht mit Sturm und Schnee über Deutschland. Wie sieht es am frühen Freitagmorgen in der Region Freiberg-Flöha-Mittweida-Rochlitz aus?

Es schneit und schneit, ein Ende der weißen Pracht scheint es nicht zu geben. Doch in Mittelsachsen sieht es so aus, als würde es nicht so schlimm werden wie befürchtet. Möglicherweise haben die Warnungen dazu geführt, dass sich viele Mittelsachsen auf die Wetterlage eingestellt haben.
