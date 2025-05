Schnelles Internet für Mittweida: Stadt erteilt Firma Baustopp

Der Glasfaserausbau in Mittweida ist kurzzeitig ins Stocken geraten. Dafür sorgt ein unzuverlässiges Subunternehmen. Warum die Stadt nach Arbeiten in der Post- und Schumannstraße die Notbremse gezogen hat.

Undurchsichtige Sperrungen, Baustellen, an denen sich dem Augenschein nach über Wochen nichts tut: Der Glasfaserausbau und die dafür beauftragten Subunternehmen sorgen immer wieder für Gesprächsstoff - oder auch fassungsloses Kopfschütteln. So auch in Mittweida, wo eine Firma, wie am Donnerstagabend im Stadtrat öffentlich wurde, sich...