Die Polizei ermittelt zu einem Diebstahl in Frankenberg.
Die Polizei ermittelt zu einem Diebstahl in Frankenberg. Bild: Symbolbild/Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Die Polizei ermittelt zu einem Diebstahl in Frankenberg.
Die Polizei ermittelt zu einem Diebstahl in Frankenberg. Bild: Symbolbild/Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Mittweida
Schreck in Frankenberg: Stadtflitzer ist verschwunden
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unbekannte haben einen Fiat gestohlen. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Wo ist mein Auto hin? Diese Frage stellt sich nun einem Fahrzeughalter, dessen Auto in Frankenberg parkte. Abgestellt war der Fiat 500, Farbe weiß, im Freien an der Winklerstraße. Doch wie Marcus Gerschler, Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz der „Freien Presse“ erklärte, wurde der Stadtflitzer von Unbekannten gestohlen. Passiert sein...
