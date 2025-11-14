Schreck in Frankenberg: Stadtflitzer ist verschwunden

Unbekannte haben einen Fiat gestohlen. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Wo ist mein Auto hin? Diese Frage stellt sich nun einem Fahrzeughalter, dessen Auto in Frankenberg parkte. Abgestellt war der Fiat 500, Farbe weiß, im Freien an der Winklerstraße. Doch wie Marcus Gerschler, Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz der „Freien Presse“ erklärte, wurde der Stadtflitzer von Unbekannten gestohlen. Passiert sein...