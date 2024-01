Segen auch im Regen: Die Sternsinger sind in Hainichen wieder unterwegs

Im neuen Jahr sind kleine und große Könige der katholischen Gemeinde wieder für benachteiligte Kinder in aller Welt im Einsatz. In Hainichen standen am Dienstag zwölf Besuche auf dem Plan.

Sie bringen den Segen ins Haus und sind in Hainichen schon unterwegs: In der katholischen Kirche sind am Dienstag die Sternsinger gestartet, fünf Kinder und Jugendliche, der dreijährige Raphael ist der jüngste König. Zwölf Termine standen am ersten Tag auf dem Plan, gut eine Viertelstunde dauert so ein Hausbesuch. Am Freitag soll das Rathaus...