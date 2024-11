Seltsamer Flugvorfall über Frankenberg: Darum ist das Verfahren eingestellt

Alles Gute kommt von oben? Nicht so bei einer Familie in Frankenberg. Ihr Einfamilienhaus wurde mit einer öligen Flüssigkeit bekleckert - aus der Luft. Dach, Terrasse, Fassade - voll Flecken. Und nun?

Es hätte noch schlimmer kommen können: Am 16. September 2023 war Hartmut Bodenschatz (Name geändert) gerade mit dem Kinderwagen unterwegs, als er ein Flugzeug am Himmel sah. „Mein Sohn und ein Nachbar haben es auch gesehen“, erinnert er sich. „Meine Frau hat gerade das Essen gekocht. Es war kurz vor Mittag“, erzählt der Frankenberger....