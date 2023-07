Sommerzeit ist Biergartenzeit: Das sind die Geheimtipps aus Mittelsachsen

Egal, ob nach dem Radfahren oder einer Wanderung, ein Abstecher in einen Biergarten verspricht nicht nur Ruhe und Erholung, sondern auch Erfrischung. Sie sind genauso ein Ort, wo sich Leute mit Familie und Freunden treffen – nach Feierabend, am Wochenende und an Feiertagen. Man trinkt gemeinsam alkoholische und nicht alkoholische Getränke, isst...