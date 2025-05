Spendenlauf in Frankenberg: Rekord mit 20.000 Runden in genau 24 Stunden

Zur Benefiz-Aktion des Martin-Luther-Gymnasiums Frankenberg wurden mehr als 700 aktive Läufer gezählt, einige waren auch mitten in der Nacht unterwegs

Das hat Frankenberg noch nicht gesehen: Eine Laufveranstaltung über 24 Stunden. Das war beim Spendenlauf des Martin-Luther-Gymnasiums die große Neuerung. Gelaufen wurde auf der Jahnkampfbahn von Freitag, 11 Uhr bis Samstag, 11 Uhr - und das fast durchgängig, also auch in der Nacht. Beliebt war der „Frühsport“ am Samstagmorgen. Gut 700...